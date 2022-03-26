أحمد موسى: أي مواطن يقدر يشتري تجزئة بسعر الجملة بسوق 6 أكتوبر|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم افتتاح أول منافذ بيع الخضر والفاكهة تجزئة بسعر الجملة بسوق الجملة بـ 6 أكتوبر .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" يتم توفير الخضر والفاكهة تجزئة باسعار الجملة لمساندة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة مخفضة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أي مواطن يستطيع أن يشتري بسعر الجملة في سوق 6 أكتوبر وهذا الأمر يعتبر تيسير كبير على المواطن ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا عن افتتاح أول منفذ لبيع الخضروات والفاكهة تجزئة بسعر الجملة .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في التقرير ، :" نتيح السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة للمواطنين ومنهم منافذ بيع الخضر والفاكهة بسوق الجملة ".

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أول منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر لبيع التجزئة بأسعار الجملة بالإضافة إلى منافذ لبيع السلع التموينية الأخرى وياميش رمضان بتخفيضات تصل الي ٣٠ % عن مثلها بالأسواق الخارجية .

وأكد راشد أن المنافذ الجديدة تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك مضيفاً بانها تضم ٩ باكيات لبيع الخضار والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر وذلك كمرحلة أولى سوف يتم التوسع في إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين مؤكداً أنه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية .