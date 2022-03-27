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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج 145 حيوانا و3275 طائرا وصرف التحصينات والأدوية في حملة بطرية بالغربية

صدى البلد

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

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وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  145 حيوان،و3275 طائر وصرف التحصينات والأدوية.

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وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

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