فريق وسط البلد يحيي حفلا على مسرح الزمالك| تفاصيل

يحيي فريق وسط البلد حفلا يوم 30 مارس في مسرح الزمالك ضمن فعاليات النسخة الأولى من مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقي "زمالك ميوزيك ويك"، والذي تنتهي فعالياته الخميس 31 مارس.



ويجمع مسرح الزمالك 15 حفلة غنائية مختلفة المذاقات الموسيقية بين الطرب والروك والأندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة بتقديم مهرجان موسيقي يستمر على مدار أسبوع متواصل بواقع حفلة يوميا، في الفترة من 24 إلى 31 من شهر مارس الجاري.

وافتتحت فعاليات أسبوع الزمالك الموسيقي بحفل موسيقي بنكهة الأغنية الشعبية مع الفنان “الوايلي” وهو مغني راب مصري، في تمام السابعة مساء الخميس 24 مارس، في حين يشهد المهرجان أولى حفلات نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي وذلك مساء السبت 26 مارس، كما يشهد الاسبوع الموسيقي توليفة من أشهر الفرق الغنائية المصرية، على رأسهم فرقة وسط البلد بجانب كل من ستروبيري سوينج ولوكا والبطيخ وفرقة جاوي، إضافة إلى لمسات من الموسيقى الأفريكان مع فرق مشوار ومزيك وهاي دام.

أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى



تأتى أسعار تذاكر أسبوع الزمالك للموسيقى 100 جنيه للحفلة الواحدة .

و1000 جنيه لجميع حفلات الأسبوع.

و3000 جنيه لجميع حفلات الأسبوع "فئة VIP”.

الفرق الموسيقية المشاركة فى أسبوع الزمالك للموسيقى

وسط البلد ، أبيوسف ، هوس ، الوايلى ، رضا البحراوى ، دى چى توتى ، جاوى ، مشوار، أبو سهر ، هاى دام ، مزيك.

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