أوكرانيا تعلن استعادة قريتين من القوات الروسية

أدى هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية على بعد 63 ميلا (103 كيلومترات) شمال غرب ماريوبول إلى استعادة قريتين من القوات الروسية، وفقا للإدارة العسكرية الإقليمية في زابوريزهزهيا.

وحسب "سي إن إن"، قالت الإدارة إن "كتيبة ميليتوبول للدفاع عن الأراضي، جنبا إلى جنب مع وحدات أخرى من قوات الدفاع في زاباريزيا، نجحت في تحرير قريتي بولتافكا ومالينيفكا شرق هوليايبول من المحتلين الروس".

وقدمت بيانات الأقمار الصناعية الحسية من نظام معلومات الحرائق لإدارة الموارد التابع لناسا أدلة إضافية، وتأكيدات، على أن قتالا عنيفا وقع في القريتين.

وأظهرت البيانات وقوع عشرات الانفجارات في القريتين خلال ال 14 ساعة الماضية.

