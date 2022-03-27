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رئيس التحرير
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ديني

انطلاق المؤتمر العلمي الدولي لكلية اللغة العربية بالقاهرة.. غدا

صدى البلد

تنطلق غدا الاثنين والثلاثاء المقبلين في مقر كلية اللغة العربية بالقاهرة – جامعة الأزهر فعاليات المؤتمر العلمي الدولي: «التراث والحداثة في اللغة والتاريخ: مثاقفة واختلاف»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الأستاذ الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، وتقرير الأستاذ الدكتور محمد المليجي، وكيل الكلية للدراسات العليا، وأمانة الأستاذ الدكتور صلاح عاشور، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وصرَّح الأستاذ الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر – الذي يُعقد بالمشاركة مع مجمع البحوث الإسلامية - ينطلق من مسئولية كلية اللغة العربية بالقاهرة في إبراز حقيقة علاقة الباحثين الأزهريين بالحداثة ومناهجها؛ من خلال عقد مؤتمر علمي دولي تُطْرَح فيه قضايا الحداثة المتصلة باللغة والتاريخ، ويُبْحَثُ في علاقتها بالتراث؛ مثاقفةً واختلافًا؛ بغرض البحث في مساحات الاتفاق بين التراث والحداثة، وتأكيدها، والتحاور حول المختلف فيه؛ لننتهي إمَّا إلى الاقتناع به أو ببعضه فنأخذه ونعمل به، وإمَّا إلى عدم الاقتناع فنُنحِّيه ونبتعد عنه مع توضيح أسباب ذلك ومبرراته.

وأضاف أن المؤتمر يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالتراث والحداثة من خلال خمسة محاور؛ هي: التراث والحداثة في الدراسات البلاغية، التراث والحداثة في الدراسات الأدبية والنقدية، التراث والحداثة في الدراسات اللغوية، التراث والحداثة في الدراسات اللسانية، التراث والحداثة في الدراسات التاريخية.

وتابع أن عدد البحوث المشاركة وصل إلى 55 بحثًا يشارك بها باحثون من الجامعات المصرية والعربية والدولية في مختلف محاور المؤتمر، لافتًا إلى أنه تم إنشاء منصة إلكترونية للتيسير على الباحثين الراغبين بالمشاركة من خارج جمهورية مصر العربية دون تكلف مشقة السفر.

ويُعقد المؤتمر على مدار يومين، ويشتمل كل يوم على خمس جلسات متزامنة التوقيت، إضافة إلى حفلي الافتتاح والختام، كما يستضيف عددًا كبيرًا من قيادات الأزهر الشريف ورجال الدولة، وأساتذة جامعة الأزهر والجامعات المصرية.

وعلى هامش المؤتمر يُنظم مجمع البحوث الإسلامية معرضًا للكتاب يضم جميع إصداراته، كما ينظم مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بالمجمع ورشة عمل بعنوان: «الفلك بين الأدب وعلوم العرب: رؤية أدبية في التراث الفلكي العربي والإسلامي»، يشارك بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر وغيرها.

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