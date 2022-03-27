هل يخاطر بايدن ويبعث قواته لأوكرانيا معلنًا الحرب العالمية الثالثة على بوتين؟

تزداد صور المعاناة كل يوم ، ونداءات الرئيس الأوكراني المحاصر فولوديمير زيلينسكي، ما يجعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه تحديا وضغطا هائلا، بعدم توجيه عمل عسكري أمريكي ضد القوات الروسية لوقف الحرب التي أحدثها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر المحلل جون هاروود على شبكة سي إن إن، إن "لا" ليس الجواب الذي يريد الجمهور الأمريكي سماعه ، ناهيك عن زيلينسكي، لكن بايدن لن يتحرك ويقف أمام روسيا.

لكنها الإجابة التي ترسخها عقود من الخبرة ليس فقط لدى بايدن ولكن أيضًا لدى العديد من المسؤولين عن حماية الأمن القومي لأمريكا خلال العصر النووي.

وقال الخبير توم نيكولز ، المستشار في الاستراتيجية النووية الروسية والأمريكية"هذا هو سيناريو الحرب الباردة الذي تجنبناه لمدة 75 عامًا ، والآن عاد للحياة من جديد ..أهم شيء بالنسبة لبايدن هو تجاهل كل الضجيج".

كان هذا هو المعنى الضمني لسفر بايدن لأوروبا، لإظهار التضامن مع الحلفاء الأوروبيين في الناتو، وتعزيز القوات للدفاع عن الدول الأعضاء وتعزيز المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية لبلد زيلينسكي.

ولم يعلنوا عن منطقة حظر طيران وقائي فوق أوكرانيا التي ليست عضوا في الناتو.

وأضاف المحلل جون هاروود :" السبب شاق بقدر ما هو بسيط، فمنذ الحرب العالمية الثانية ، تعايشت الولايات المتحدة وروسيا مع فهم إنهما باستطاعتهما تدمير بعضهما البعض ، حيث تمتلك كل دولة ترسانة نووية قادرة على القضاء على الأخرى".

أدى الخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة كارثية إلى منع الولايات المتحدة وروسيا من الانخراط في الأعمال العدائية المباشرة طوال الحرب الباردة، وهي اليوم تعزز تصميم بايدن على تجنب تأليب القوات المتحالفة مع الروس خارج حدود الناتو.

على الرغم من أن "منطقة حظر الطيران الإنسانية" تشير إلى تسيير دوريات جوية سلمية ، فإن فرض إحداها يتطلب من طياري الناتو إسقاط الطائرات الروسية التي تتحداهم.

ويرى بايدن بأن ذلك قد يخاطر بتصعيد الهجمات التي تؤدي إلى ضربة نووية روسية، ويقول القادة العسكريون ذوو الخبرة إنه على حق.

قال اللفتنانت جنرال المتقاعد مارك هيرتلنج ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والذي يعمل الآن محلل الأمن القومي والعسكري لشبكة سي إن إن: "يقول الناس: بوتين لن يفعل ذلك.. حقا؟ هل يمكنك المراهنة على ذلك؟".

وحذر هيرتلينج من أنه إذا فعل بوتين ذلك ، فإن الحرب التي تسفر الآن عن سقوط آلاف الضحايا يمكن أن "تتسبب بسرعة في وقوع خسائر بالملايين".

دفع الخوف من هذا الكابوس الرئيس جون كينيدي إلى اتخاذ القرار في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 ، وقاوم الضغط من المستشارين العسكريين لقصف مواقع الصواريخ النووية التي وضعها الاتحاد السوفيتي على الجزيرة ، وفرض كينيدي بدلاً من ذلك حصارًا بحريًا، وسحب الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف الأسلحة.

