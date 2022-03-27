لتبادل الخبرات.. غرفة الأنشطة البحرية تستقبل وفد جمعية العقبة الأردنية للغوص

استقبلت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وفد جمعية العقبة للغوص، بالمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة خماش طه ياسين رئيس الجمعية، وذلك في إطار التعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات بشأن أهم الملفات المشتركة ، لاسيما إلقاء الضوء على التجربة المصرية وأهم المكتسبات التي تحققت بقطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

وصرح مصطفي حفني، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأن هذه الزيارة تأتي بناء علي توجيهات وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائنا في البحر الأحمر بهدف تطوير القطاع وتبادل الخبرات بين الطرفين واستعراض ملفات عديدة تخص القطاع مثل الحفاظ علي البيئة البحرية، معايير الآمان والسلامة الدولية لضمان الجودة والارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين، التدريب والارتقاء بالموارد البشرية، تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وإستخدام التكنولوجيا في تطوير وتقديم الخدمات في إطار استراتيجية التحول الرقمي وغيرها من الملفات الأخرى.

وأضاف خماش طه ياسين رئيس جمعية العقبة للغوص: "أن الزيارة للجانب المصري كانت مثمرة ولها قيمة إضافية وتعزز المعلومات عن قطاع الغوص من النواحي الفنية والمهنية والتقنية والبيئية والتسويقية. وسوف يكون هناك مشاركة مستقبلية بيننا في ورشات عمل ودورات تهم السلامة العامة وتقدم مجال الغوص، بهدف أن يكون هناك مشاركة وتعاون فعال بين قطاع الغوص الأردني والمصري. ونأمل أن تكون هذه بداية لتشكيل فريق مشترك للمدن الشاطئية بالبحر الأحمر وإمكانية التعاون بين الجهات أو الجمعيات الشركاء لنا في البحر الأحمر."

جدير بالذكر أن جمعية العقبة للغوص إنشئت سنة ٢٠٠٨ بالمملكة الأردنية الهاشمية، للارتقاء بقطاع الغوص والبيئة البحرية.

واختتمت اللقاءات بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بهدف تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحقيق التواصل وتبادل الخبرات المستمر والدائم والذي سيكون له آثر إيجابي على الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوة.