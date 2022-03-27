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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

51 مباراة.. منتخب الجزائر يوقف سلسلة اللاهزيمة لمنتخب الكاميرون

صدى البلد

اقترب المنتخب الجزائري من بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، بعدما فاز على مضيفه الكاميروني 1 - صفر، يوم الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

 

وسجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد للجزائر في الدقيقة 40 عن طريق رأسية قوية سكنت حارس الأسود الكاميرونية.

 

وتقام مباراة الإياب بين منتخب الخضر بقيادة جمال بلماضى واسود الكاميرون بعد غد الثلاثاء على أرض الجزائر.

 

منتخب الكاميرون لم يسبق له الخسارة على أرضية ميدانه منذ عام 1998 بعد 51 مباراة رسمية متتالية من بينها 38 فوز و 13 تعادل.

أبناء جمال بلماضي ينجحون في كسر هذا الرقم للمنتخب الكاميروني بفضل الهداف الأسطوري اسلام سليماني.

 

يذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف سلط الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين حيث كانت آخر مرة التقى فيها الكاميرون والجزائر فى مباراة تنافسية فى 7 أكتوبر 2017 فى ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي استعدادًا لكأس العالم 2018.

وجاء تاريخ مواجهات الكاميرون والجزائر على النحو التالي:

كأس الأمم الأفريقية 1984: الجزائر 0-0 الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية 1986: الجزائر 2-3 الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية 1998: الجزائر 1-2 الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية 2000: الجزائر 1-2 الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية 2004: الجزائر 1-1 الكاميرون

تصفيات كأس العالم 2018: الجزائر 1-1 الكاميرون

تصفيات كأس العالم 2018: الكاميرون 2-0 الجزائر

تصفيات كأس العالم بقطر 2022
الجزائر 1 - 0

الاتحاد الافريقي رسمية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منتخب الجزائر كاس العالم لكرة القدم 2018

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