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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تنظم ندوة دور الموسيقى وتأثيرها على النشأ من خلال القيادة

موسيقية حلوان تنظم
موسيقية حلوان تنظم ندوة دور الموسيقى وتأثيرها على النشأ

نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ندوة دور الموسيقى وتأثيرها على النشأ من خلال القيادة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،  وريادة الدكتور محسن السيد القائم بعمل عميد كلية التربية الموسيقية والذي أدار الندوة، وإشراف الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أيمن عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، بحضور المايسترو أمير عبد المجيد .

 

وجاءت الندوة في إطار تأهيل الطلاب لسوق العمل وتناولت المحاور الآتية :
أهمية صقل الدراسة بالموهبة لدعم فنان ناجح، وكيفية تنمية قدرات الطالب للوصول إلى مايسترو، فالمايسترو مثل المخرج هو القائد المنسق  لمجموعة موسيقيين  من أجل إضفاء شيء من التناسق على العمل الفني.

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هذا وتعد الموسيقى غذاءً للروح والوجدان ولها العديد من الفوائد العقلية والنفسية  من تقليل التوتر والقلق، وتحسين الذاكرة، ومعالجة الأمراض النفسية وتحسين الإدراك، وتعزيز القدرة علي التحمل والدافعية وتحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب.

 

وتضمنت الندوة فقرة فنية لفريق كورال الكلية تحت إشراف دكتورة داليا حسنين ، وفي ختام الندوة تم طرح التساؤلات من الحضور.

موسيقية حلوان تنظم ندوة دور الموسيقى وتأثيرها على النشأ من خلال القيادة

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جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية كورال اخبار التعليم Jobs Education

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