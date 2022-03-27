«قمة مصر للأفضل» تكشف عن قائمة أحسن 100 شركة أداءً بالسوق المصرية

كشفت قمة مصر للأفضل في دورتها السابعة، عن قائمتها لأفضل 100 شركة أداءً بالسوق المصرية لعام 2021، والذين تم اختيارهم وفقاً للعديد من المؤشرات المالية والاقتصادية، منها الإيرادات، وصافي الأرباح، والقيمة السوقية، وإجمالي الأصول.

وتتعاون مجلة “أموال الغد” مع شركة “برايم” لتصنيف هذه الشركات، وذلك لضمان الشفافية والحيادية فى الاختيار.

وجاء من ضمن الشركات التي تم تكريمها اليوم، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، ومجموعة عامر جروب.



وضمت القائمة بنك البركة، وجي بي أوتو، وشركة مصر للأسمنت قنا، والبنك المصري الخليجي، وشركة سي آي كابيتال، وشركة النساجون الشرقيون، وشركة ايديتا، والشرقية للدخان - إيسترن كومباني، وشركة المهندس للتأمين.

كما ضمت كلا من بنك كريدي أجريكول، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي، وبنك فيصل الإسلامي، وشركة إيجيترانس، وشركة القلعة، وشركة المتلقى العربي للاستثمارات المالية، وشركة فوري، ومصرف بنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك قطر الوطني الأهلي.

وتعد «قمة مصر للأفضل» أكبر احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة حكومية موسعة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين، وتحظى القمة بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.

وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل"، احتفاءً بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة"، التي ستمثل تغييرا لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص في وحدة تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لجميع المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.

ويقوم بتسليم تكريمات القمة عدد من الوزراء، في تقليد سنوي للمنظمين، حيث تعبر النتائج التي يتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة المصرية لتعزيز نمو الاقتصاد والنجاحات التي حققها رغم تداعيات جائحة كورونا، كما تؤكد تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى "الجمهورية الجديدة".