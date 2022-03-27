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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

السلع التموينية
السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف نسبة 99% مقررات دعم شهر مارس من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، فيما يستعد 1500 مخزن جملة لصرف مقررات شهر أبريل للمنافذ التابعة: البقالة التموينية وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

 

ويستعرض صدى البلد قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10,5 جنيها

2- أرز معبأ 1 كجم بسعر 8 جنيها

3- عدس مجروش 500 جرام بسعر 11.00 جنيها

4- فول مغبة 500 جرام بسعر 7.50

5- مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24.00

6- شای ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيها .

7- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيها

8- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 6 جنيها

9- جبنة تتراباك 500 جم 11 جنيها

10- مسحوق اتوماتيك 1كجم 17.50 جنيها

11- مسحوق عادي يدوي 800جم جنيها 10.50

12- صابون غسيل 125 جم 2.25 جنيها

13- صابون تواليت 125جم 5.50 جنيها

14- البن جاف 125 جم 17 جنيها

15- خل 5% 900 ملی بسعر 4.25 جنيها

16- زیت خليط 1 لتر 25.00 جنيها

17- زیت خليط 0.8 لتر20.00 جنيها

18- مكرونة 800 جرام 8 جنيها

19- مكرونة 400 جرام4.00 جنيها

20- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.00 جنيها

21- بار حلاوه طحينية ساده 40 جم بسعر 2.00 جنيها

22- کیس سايل غسيل اواني 80 جم 2.00 جنيها

23- بسكويت يويوز ساده 1.00 جنيها

24- بسكويت يويوز ويفر أنواع 2.00جنيها

25- بسكويت تومور و أنواع 3.00 جنيها

26- بسكويت بوو أنواع 3.00 جنيها

27- مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيها

التموين البقالة التموينية المجمعات الإستهلاكية Food Gorceries بسكويت

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