بلمسات أكثر عدوانية.. لامبورجيني أوروس تتألق بهيكل جديد |فيديو

تعتبر السيارة لامبورجيني اوروس واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تحمل علامة الصانع الايطالي المخضرم، حيث تضم السيارة حزمة عالية الاداء من القدرات الفنية، إلى جانب برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، بالاضافة إلى وسائل الحماية وانظمة الرفاهية.

لامبورجيني أوروس تتألق بهيكل معدل

تقدم السيارة لامبورجيني أوروس بقدرات فنية قياسية من محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 650 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الجر الكلي للعجلات.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني أوروس إلى 305 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.6 ثانية فقط.

بلمسات اكثر عدوانية .. لامبورجيني أوروس تتألق بهيكل معدل

ولكن يبدو أن النسخة لامبورجيني أوروس دخلت مرحلة جديدة من امتاع محبيها، وذلك بعد أن اضافت شركة بلاتينيوم جروب عدة ترقيات خارجية تعتمد على الياف الكربون، حيث ظهرت السيارة بغطاء محرك يضم بعض اللمسات البارزة والغائرة، بالاضافة إلى زيادات بالرفارف الجانبية سواء كانت الامامية أو الخلفية تجعل السيارة ذات اطلالة اكثر شراسة.

كما دعمت السيارة لامبورجيني أوروس المعدلة بعتبات جانبية، وجناح رقيق مثبت على السقف، مع صادم امامي معزز بمشتتات هواء بتصميم رياضي انيق المظهر، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية كبيرة الحجم فورجيتو يبلغ قياسها 24 بوصة، وبعض اللمسات الجانبية التي تعزز من اداء السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.