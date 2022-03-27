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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يطرح "عاشق نبينا" على يوتيوب ..فيديو

أحمد سعد
أحمد سعد

طرح الفنان أحمد سعد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "عاشق نبينا" بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وروج أحمد سعد للأغنية عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من خلال نشر الكليب، وعلق عليه: «بمناسبة شهر رمضان الكريم.. دلوقتي على يوتيوب دعاء عاشق نبينا».

كما روج سعد أمس للأغنية عبر قناته على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «بمناسبة شهر رمضان الكريم دعاء عاشق نبينا، بكره على قناتي على يوتيوب الساعة 7.. كل عام وكلكم طيبين».


أحمد سعد يهنأ والدته:

وكان قد هنأ الفنان أحمد سعد والدته بمناسبة عيد الأم، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق أحمد سعد علي الصورة قائلا: "امي الحبيبة شكرا على كل حاجة حلوة في حياتي لأنك السبب فيها، كل سنة وانتي طيبة".

أحمد سعد الفنان أحمد سعد عاشق نبينا يوتيوب انستجرام

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