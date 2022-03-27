ختام الأحد ..أسعار العملات الأجنبية و الآسيوية والعربية تستقر فى السوق المصرى ..الدولار يسجل 18.37 جنيه للبيع و الريال السعودى بـ 4.89.. وكيلو الذهب يتخطى المليون

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية لدى بنك مصر ختام الأحد

سعر الدولار 18.37 جنيه للبيع

سعر اليورو 20.27 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني 24.26 جنيه للبيع

سعر الين اليابانى 15.15 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى 4.89جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتى 5 جنيهات للبيع



أسعار المشغولات الذهبية دون مصنعية:

عيار 21 يسجل 995 جنيه

كيلو الذهب يسجل 1.137 مليون جنيه

أوقية الذهب تسجل 1959 دولار



شهدت أسعار العملات والذهب استقرارا فى السوق المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد بعد ارتفاعات كبيرة استمرت فى أسعارهم عقب قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة فى اجتماع استثناء الاثنين الماضى



يستعرض موقع "صدى البلد"حركة أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 27مارس 2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مسجلا 18.27جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد

شهدت العملات الأجنبية ختام اليوم الأحد استقرارا فى سعر الصرف امام الجنيه .



وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 20.06جنيه للشراء و 20.27جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 24.04جنيه للشراء و 24.26جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 19.61جنيه للشراء و 19.83جنيه للبيع .

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.93جنيه للشراء و1.95جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.10جنيه للشراء و2.13جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.69جنيه للشراء و2.72جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الاسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 14.92جنيه للشراء و 15.15جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.86جنيه للشراء و2.88جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر



نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :

وسجلت العملات العربية ختام اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 57.78جنيه للشراء و 60.41جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.86 جنيه للشراء و 4.89 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.97 جنيه للشراء 5 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 47.20 جنيه للشراء 48.72جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 25.41جنيه للشراء و25.92جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 46.37جنيه للشراء و 47.71جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.69 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع.

البنك المركزى

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي الاثنين الماضى أسعار الفائدة بنسبة 1% واعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.24 جنيه.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالميا.

كيلو الذهب يتخطى المليون جنيه..سعر الذهب ختام الأحد



استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بختام تعاملات اليوم الأحد 27 مارس 2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب دون مصنعية



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 1137جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأحد نحو 1042جنيها



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 995جنيها



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأحد نحو 853جنيها.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو663جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد نحو 569 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 7960جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأحد نحو 1.137 مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1959 دولار للأوقية



أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية