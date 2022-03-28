عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الاثنين 28-3-2022

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الاثنين 28مارس 2022على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1137جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 1042جنيها


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 995جنيها


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 853جنيها.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 663 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 569 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 7960جنيها.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو1.137مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1959دولار
للأوقية
 

أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب Finance Real Estate سعر الذهب أخبار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

تكريم فرد الأمن بطل خناقة مجدي عبدالغني يوم مباراة مصر والسنغال

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موضوعات متعلقة

ختام الأحد ..أسعار العملات الأجنبية و الآسيوية والعربية تستقر فى السوق المصرى ..الدولار يسجل 18.37 جنيه للبيع و الريال السعودى بـ 4.89.. وكيلو الذهب يتخطى المليون

ترشيحاتنا

دافيء على القاهرة.. حالة الطقس اليوم الاثنين 28-3-2022

أوكرانيا: القوات الروسية بالقرب من تشرنوبيل قد تتسبب في خطر إشعاعي جديد

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة..غدا

أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الاثنين 28-3-2022

من أجل سعاد حسني وهالة فؤاد.. كيف حاول أحمد زكي الانتحار؟

أخبار الرياضة..جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر.. حراس الفراعنة يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. كواليس حسم الأهلي لصفقة حارس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ