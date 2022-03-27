من يخلف رجائي عطية وموعد انتخابات نقيب المحامين؟..عضو المجلس يجيب.. فيديو

قال عيسي أبو عيسي عضو مجلس نقابة المحامين ، إن النقيب رجائي عطية توفي في محراب العدالة في محكمة جنوب الجيزة وهو يؤدي رسالته ونشر صورته أثناء وفاته شيء مشرف لأنه توفي أثناء تأدية عملة ونحتسبه عند الله من الشهداء .

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، إن عزاء النقيب سيقام غدا في مستجد عمر مكرم في ميدان التحرير ، لافتا إلي أن اغلب أعضاء المجلس تواجدوا اليوم في النقابة لإدارة النقابة وأمور المحامين .

واوضح عضو مجلس نقابة المحامين ، إن بعد الغد سيكون هناك اجتماع مجلس نقابة عامة يرأسه اكبر الأعضاء وهو الأستاذ مجدي سخا وكيل مجلس النقابة العامة لوضع جدول أعمال الفترة المتبقية لحين الدعوي لانتخابات علي منصب نقيب المحامين .