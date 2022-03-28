عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحماية طفلك على الإنترنت.. أفضل طرق لمراقبة ما يشاهده

لحماية طفلك على الإنترنت..
لحماية طفلك على الإنترنت.. أفضل طرق لمراقبة ما يشاهده

يواجه الآباء في الوقت الحالي، عددًا من المشكلات المتعلقة بتوفير السلامة والأمن لأطفالهم على الإنترنت، إذ تعد مراقبة ما يشاهده الأطفال أمرا ضروريا للغاية لخطورة المحتوى الذى يتعرض له الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. 

وتقع على الآباء، مسؤولية حماية أطفالهم من الأخطار عبر الإنترنت الأمر الذى يضع على عاتقهم مراقبة ما يراه وما يتعرض له الأطفال، وبحسب موقعTech Addiction فإن هناك عدد من الأدوات التى يجب على الآباء استخدامها لحماية أطفالهم على الإنترنت.  

لحماية الأطفال والمراهقين.. سناب شات يحظر جميع تطبيقات الطرف الثالث

أفضل تطبيقات تقسيم سرعة الإنترنت على المستخدمين

مراقبة سجل بحث المتصفح


إن أبسط طريقة لمعرفة المواقع التي يزورها طفلك هي التحقق من سجل المتصفح، حيث تقوم جميع متصفحات الإنترنت بحفظ سجل بالمواقع التي تمت زيارتها. 


ويمكنك الوصول إلى سجل الإنترنت في كروم  Chrome إلى الضغط على زر مفتاح الربط في أعلى اليمين وتحديد "السجل" أو الضغط على Ctrl + H أثناء تنشيط المتصفح إلى إظهار السجل، لمعرفة ما المواقع التى دخل عليها طفلك.

 

استخدام التطبيقات لمراقبة استخدام طفلك للإنترنت

 

يفضل بعض الآباء تثبيت تطبيقات لمراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت، وهناك عدد من التطبيقات التي يمكن أن توفر حسابًا تفصيليًا للمواقع التي زارها طفلك والتفاعلات التي شارك فيها عبر الإنترنت.

 

تطبيق SafetyWeb

 

ويمكن الدخول عليه من على موقع (www.safetyweb.com) لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، و يراقب SafetyWeb نشاط طفلك على مواقع التواصل الاجتماعي ، وعندما يكتشف محتوى إباحيًا في رسائل طفلك ، يرسل لك تنبيهًا.

 

كما يبحث أيضًا عن علامات تدل على تعرض طفلك في لتنمر عبر الإنترنت سواء كان الضحية أو الجاني أو أنه تم الاتصال به من قبل أشخاص بالغين غير مناسبين.

 

تطبيق SocialShield 


ويمكن الدخول عليه من على موقع (www.socialshield.com) ) لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ويتيح لك معرفة ما إذا كان شخص ما مريبًا يحاول الاتصال بطفلك، وسيتم إخطارك إذا حاول شخص بالغ إقامة علاقات صداقة مع طفلك عبر الإنترنت.

 

حماية طفلك على الإنترنت وسائل التواصل الإجتماعي الانترنت حماية الأطفال مراقبة المحتوى Internet Telecom

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

وباء جديد.. منشأة سيبيريا و الحرب الروسية.. أبرز ما تنبأت به العرافة البلغارية

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

التموين: سعر كرتونة البيض انخفض لـ 48 جنيهاً

ترشيحاتنا

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

لحماية طفلك على الإنترنت.. أفضل طرق لمراقبة ما يشاهده

وباء جديد.. منشأة سيبيريا و الحرب الروسية.. أبرز ما تنبأت به العرافة البلغارية

الرقابة المالية: 26.8 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2021

الحكومة : 8 مليارات جنيه تكلفة تبكير صرف رواتب وعلاوات الموظفين.. فيديو

قبل القمة.. وزير الخارجية يحضر مأدبة عشاء رسمية في النقب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ