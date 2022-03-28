لحماية طفلك على الإنترنت.. أفضل طرق لمراقبة ما يشاهده

يواجه الآباء في الوقت الحالي، عددًا من المشكلات المتعلقة بتوفير السلامة والأمن لأطفالهم على الإنترنت، إذ تعد مراقبة ما يشاهده الأطفال أمرا ضروريا للغاية لخطورة المحتوى الذى يتعرض له الطفل على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وتقع على الآباء، مسؤولية حماية أطفالهم من الأخطار عبر الإنترنت الأمر الذى يضع على عاتقهم مراقبة ما يراه وما يتعرض له الأطفال، وبحسب موقعTech Addiction فإن هناك عدد من الأدوات التى يجب على الآباء استخدامها لحماية أطفالهم على الإنترنت.

مراقبة سجل بحث المتصفح



إن أبسط طريقة لمعرفة المواقع التي يزورها طفلك هي التحقق من سجل المتصفح، حيث تقوم جميع متصفحات الإنترنت بحفظ سجل بالمواقع التي تمت زيارتها.



ويمكنك الوصول إلى سجل الإنترنت في كروم Chrome إلى الضغط على زر مفتاح الربط في أعلى اليمين وتحديد "السجل" أو الضغط على Ctrl + H أثناء تنشيط المتصفح إلى إظهار السجل، لمعرفة ما المواقع التى دخل عليها طفلك.

استخدام التطبيقات لمراقبة استخدام طفلك للإنترنت

يفضل بعض الآباء تثبيت تطبيقات لمراقبة استخدام أطفالهم للإنترنت، وهناك عدد من التطبيقات التي يمكن أن توفر حسابًا تفصيليًا للمواقع التي زارها طفلك والتفاعلات التي شارك فيها عبر الإنترنت.

تطبيق SafetyWeb

ويمكن الدخول عليه من على موقع (www.safetyweb.com) لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، و يراقب SafetyWeb نشاط طفلك على مواقع التواصل الاجتماعي ، وعندما يكتشف محتوى إباحيًا في رسائل طفلك ، يرسل لك تنبيهًا.

كما يبحث أيضًا عن علامات تدل على تعرض طفلك في لتنمر عبر الإنترنت سواء كان الضحية أو الجاني أو أنه تم الاتصال به من قبل أشخاص بالغين غير مناسبين.

تطبيق SocialShield



ويمكن الدخول عليه من على موقع (www.socialshield.com) ) لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، ويتيح لك معرفة ما إذا كان شخص ما مريبًا يحاول الاتصال بطفلك، وسيتم إخطارك إذا حاول شخص بالغ إقامة علاقات صداقة مع طفلك عبر الإنترنت.