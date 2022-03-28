قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة كيك الكريمة الهش.
كيك الكريمة الهش ..
المقادير :
4 بيضات
1.5 كوب سكر
1 كوب ماء لقياس الزيت
عبوة واحدة من الكريم (200 مل)
1 فانيلا
1 بيكنج بودر
2 ملاعق بودرة كاكاو
3 أكواب طحين
طريقة التحضير :
نخفق البيض والسكر جيداً ونضيف الزيت والقشدة والفانيليا ونخفقها على التوالي وأخيراً نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونخلط ونأخذ 7-8 ملاعق كبيرة من خليط الكيك في وعاء منفصل ونخلط الكاكاو. نسكب نصفها الخليط ، ثم نسكب الباقي من العادي فوق خايط الكاكاوالمتبقي ونطبخه على درجة حرارة 170.