قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة كيك الكريمة الهش.









كيك الكريمة الهش ..

المقادير :

4 بيضات

1.5 كوب سكر

1 كوب ماء لقياس الزيت

عبوة واحدة من الكريم (200 مل)

1 فانيلا

1 بيكنج بودر

2 ملاعق بودرة كاكاو

3 أكواب طحين

طريقة التحضير :

نخفق البيض والسكر جيداً ونضيف الزيت والقشدة والفانيليا ونخفقها على التوالي وأخيراً نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونخلط ونأخذ 7-8 ملاعق كبيرة من خليط الكيك في وعاء منفصل ونخلط الكاكاو. نسكب نصفها الخليط ، ثم نسكب الباقي من العادي فوق خايط الكاكاوالمتبقي ونطبخه على درجة حرارة 170.