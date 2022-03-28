تسريبات تكشف لأول مرة تفاصيل وقدرات كاميرا هواتف آيفون iPhone 14 Pro

كشفت تسريبات لأول مرة تفاصيل قدرات الكاميرا في هواتف iPhone 14 Pro القادمة من شركة آبل الأمريكية والتى سيتم إطلاقها في شهر سبتمبر المقبل، حيث ستتمكن الكاميرا من تصوير مقاطع الفيديو مقاطع فيديو بدقة 8K مع دقة فائقة في التصوير.

وبحسب موقع PhoneArena فإن كاميرا هواتف iPhone 14 Pro ستقدم دقة 48 ميجابكسل وستحل محل المستشعر الرئيسي بدقة 12 ميجابكسل في هواتف iPhone 13 Pro ، كما ستتميز بنتوء كاميرا سميك.



وسيكون الطول القطري للكاميرا الرئيسية في هواتف iPhone 14 Pro أكبر بحوالي 25 إلى 35 % وسترتفع العدسة 7P بنسبة 5 إلى 10 % مقارنة بالوحدة الأساسية في iPhone 13 Pro .



ومن المتوقع أن تجعل التغييرات الجديدة على كاميرا هواتف iPhone 14 Pro أفضل هواتف الكاميرا لعام 2022 ، حيث قامت آبل آخر مرة بزيادة عدد الميجابكسل عندما قدمت iPhone 6s.

وتسمح المستشعرات الأكبر في كاميرا هواتف iPhone 14 Pro بدخول المزيد من الضوء الأمر الذى يساعد على تحسين جودة الصورة.

وستستخدم كاميرا هوتف iPhone 14 Pro تقنية pixel binning لدمج عدة وحدات بكسل في واحدة، و سيكون المستشعرًا قياس 1 / 1.3 بوصة ولكن بحجم 1.25 ميكرومتر أصغر قليلاً ، مقارنةً بـ 1.7 ميكرومتر في كاميرا هاتف iPhone 12 Pro Max .

وستعمل هواتف iPhone 14 Pro بمعالج من نوع A16 كما ستحصل الهواتف على خاصية ProMotion وكذلك الفولاذ المقاوم للصدأ ، كما ستأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة.

