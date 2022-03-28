بالفيديو كونفرانس.. انطلاق انتخابات الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية

عقد فعاليات اليوم الأول من مؤتمر تنفيذ العملية الانتخابية، بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، أحمد موسى رمضان، الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، وبمشاركة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، والتوجيه العام للتربية الاجتماعية "الاتحادات الطلابية بالمديرية"، وأمن المديرية، والتطوير التكنولوجي، والشئون القانونية بالمديرية.



جاء ذلك برعاية وموافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إجراء العملية الانتخابية للمكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضي WEBEX للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال الموضوع المحوري "الاتحادات الطلابية.. مواطنة وتنمية".

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه يتمنى لجميع الطلاب التوفيق في العملية الانتخابية، والتي ستتم عبر الفيديو كونفرانس بكل شفافية وحيادية.

وأشاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، بالدور الرائد للأمن وما تتمتع به مصر من أمن وأمان في ظل القيادة السياسية الحكيمة، ثم كلمة الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية، أحمد موسى، والذي وجه جميع الطلاب إلى العمل بروح الفريق الواحد، وتشجيع العمل الجماعي.

جدير بالذكر، أنه وفقاً للبرنامج الزمني المتوقع لإجراء العملية الانتخابية، سيستمر العمل على مدار يومين فقط، يبدأ من اليوم وينتهي غداً الثلاثاء، وستتم العملية الانتخابية كلها عبر شبكة WEBEX، لمراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.



تم اليوم عرض برامج الطلاب المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي على مستوى الجمهورية وعددهم 38 طالب وطالبة، وتقدم للترشح من محافظة الغربية كلاً من الطالب محمد وحيد محمد الديب، إدارة سمنود التعليمية، والطالبة بسملة إبراهيم صديق أحمد، إدارة كفر الزيات التعليمية، وسيتم غداً إجراء الانتخابات للمكتب التنفيذي على مستوى الجمهوري، يعقبه انتخاب الأمين والأمين المساعد لمجلس الاتحاد العام.

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