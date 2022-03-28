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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وإيني الإيطالية يعلنان رفضهما استخدام الروبل الروسي

الروبل الروسي
الروبل الروسي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين"، رفضه دفع ثمن واردات الطاقة من روسيا بالروبل، خاصة مع استهدافه خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

كما أكدت شركة "إيني" الإيطالية، اليوم الاثنين، أنها لن تدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه اليوم الاثنين، السلطات المسؤولة بإلزام "الدول غير الصديقة" بالدفع بالروبل مقابل الغاز بنهاية الشهر.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أوعز بوتين للحكومة والبنك المركزي وشركة غازبروم بتغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل للدول غير الصديقة بحلول 31 مارس.

وقال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه يتم العمل على طرق قبول الدفع بالروبل لصادرات الغاز الروسية، مؤكدا  أن موسكو ستتخذ قرارات مناسبة إذا ما رفضت أوروبا أن تدفع بالروبل مقابل غاز روسيا ونفطها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،  أن السلطات الروسية وشركة "غازبروم" تناقشان الآن تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز المصدر إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تورد غازها الطبيعي مجانا، وقال للصحفيين: "عملية التوريد معقدة للغاية.. هذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات في متجر حيث تشتري وتدفع عند الخروج، الآن تتم مناقشة تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز المصدر للدول غير الصديقة إلى الروبل".

الدفع بـ الروبل.. الكرملين: روسيا لن تورد غازها الطبيعي مجانا

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