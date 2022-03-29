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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم النيء على الريق؟

الثوم
الثوم

يساعد الثوم النيء في خفض ضغط الدم والكوليسترول، ويمنع أمراض القلب والنوبات القلبية، وكما أنه ممتاز في الحد من عواقب تصلب الشرايين، كما أنه يخفف من أعراض الحمى والحمى والإسهال ونزلات البرد والإنفلونزا وكذلك الالتهابات الفطرية، كما أنه يخفف من أعراض مرض السكري وتضخم البروستاتا وهشاشة العظام. 

من الأفضل تناول الثوم نيئًا إذا كنت تأكله لمشاكل صحية، فقط اهرسيه واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم تناوله، من المهم سحقها لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتنشيط التفاعل الذي يزيد من محتوى الأليسين فيه.

كما يُنصح بتناول الثوم النيء على معدة فارغة ، لأنه بهذه الطريقة يسهل امتصاص جميع المكونات المفيدة في الجسم.

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مقادير خلطة الثوم بالعسل 

نصف رأس بصل أصفر مقطع

5 فصوص ثوم مفرومة

2 حبة فلفل حار مفرومة ناعماً

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

عصير ليمونة معصور

ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوي

طريقة تحضير خلطة الثوم بالعسل 

1- يُسكب البصل في البرطمان الزجاجي أولاً ثم الثوم. نضيف الفلفل مع البذور بالترتيب ثم الزنجبيل.

2- أضيفي عصير الليمون وخل التفاح. تأكد من ترك مساحة فارغة على الأقل بوصة واحدة في البرطمان ، وأغلقها بإحكام وخزنها في مكان جاف وبارد. 

 

 

الثوم الثوم النيء مقادير خلطة الثوم بالعسل خلطة الثوم بالعسل طريقة تحضير خلطة الثوم

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