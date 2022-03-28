الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات: الذهب استثمار آمن على المدى البعيد.. فيديو

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الصناعات، إنه لا نستطيع أن نقول إن هذا الوقت مناسب لشراء الذهب، ولكنه مازال الوقت مناسب خاصة مع ارتفاعات البورصة التي ممكن أن تؤدي بالذهب للوصول لأرقام قياسية.

وأضاف هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الذهب ارتفع بمقدار غير طبيعي، ولم يصل لهذا الرقم في مصر، وتعتبر سابقة هي الأولى من نوعها أن يتخطى عيار الـ ألف جنيه للجرام.

وتابع هاني ميلاد، أن الزيادة التي حدثت كانت بسبب الدولار مع ارتفاعات طفيفة في بورصة الذهب"، متابعا: "الوقت الحالي ليس وقتا مناسبا للشراء.

وأشار رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات باتحاد الصناعات إلى أن الذهب استثمار آمن على المدى البعيد ومخزون قيمة مع الوقت.

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