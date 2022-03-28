بريطانيا: روسيا تلجأ لمجموعة فاجنر بسبب تعثز غزو أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع البريطانية تحديثاً استخباراتياً مقتضبا للأوضاع في أوكرانيا،متهمة روسيا بنشر مرتزقة خلال الحرب.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن شركة "فاجنر جروب" الروسية العسكرية الخاصة نشرت قواتها في شرق أوكرانيا.

وأضافت أنه من المتوقع أن تنشر فاجنر أكثر من 10 آلاف مرتزق، بما فيهم قادة كبار من المنظمة لتولي العمليات القتالية.

وتابعت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الاستخباراتي المقتضب أنه بسبب الهزائم الثقيلة وإعاقة الغزو على نطاق واسع، فإنه من المرجح بقوة أن تضطر روسيا لإعادة تحديد أولويات أفراد فاجنر لتكون أوكرانيا على رأسها على حساب العمليات في أفريقيا وسوريا.