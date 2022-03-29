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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضية فيديوهات الفجور وممارسة الرذيلة.. تأجيل استئناف موكا حجازي لـ 12 أبريل

صدى البلد

قررت محكمة الطفل بالجيزة، اليوم، تأجيل استئناف موكا حجازي على حكم حبسها سنة، في اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب لجلسة 12 أبريل.

وكانت محكمة الأحداث قضت بحبس موكا حجازي في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور، لمدة سنة.
 

التحقيقات: موكا حجازي أرادت تحقيق أرباح مالية من وراء الفيديوهات

 

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه في نشرفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التي ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن موكا أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كماأنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

وقالت موكا حجازي إن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلكفي جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.

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