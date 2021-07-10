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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

موكا حجازي
موكا حجازي

أجرت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة ، تحقيقات موسعة مع فتاة التيك توك "موكا حجازي"، عقب إلقاء الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليها بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر عدة تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

اعترافات

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة على مدار قرابة 8 ساعات التفاصيل الكاملة، حيث أقرت موكا حجازي بتحقيقات النيابة العامة ، بارتكابها ما نسب إليها من نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء ، حيث واجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو المقدمة من مباحث الآداب واعترفت أنها هي من ظهرت بتلك المقاطع. 

 

واعترفت موكا حجازي، بأنها قامت منذ عدة أشهر بانشاء عددا من الحسابات على تطبيقات فيس بوك وانستجرام وتيك توك، كما أنشأت قناة على يوتيوب لتصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر تلك التطبيقات بعد عرض احد اصدقائها الفكرة عليها بهدف تحقيق الربح والثراء السريع. 

 

مشاركة في الارباح

وأدلت المتهمة بهوية صديقها صاحب الفكرة ومصور الفيديوهات فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره. 

 

وشرحت التحقيقات، أن مصور مقاطع الفيديو كان يشارك موكا حجازي في الارباح التي يتحصلان عليها من المشاهدات التي تحققها تلك المقاطع. 

 

إيداع فتاة التيك توك موكا حجازى إحدى دور الرعاية

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ممارسة الدعارة

 

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة ايضا بممارستها الأعمال المنافية للآداب حيث كانت تتردد على منازل عدد من أصدقائها لممارسة الرذيلة معهم أحيانا بمقابل مادي واحيانا بدون مقابل "بالحب" على حد قولها.  

 

وجهت النيابة للمتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء وممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وقررت ايداعها احدى دور الرعاية لحداثة سنها حيث تبلغ من العمر 16 عاما. 

 

ضبط ومواجهة

وكانت أدلت فتاة « التيك توك » موكا حجازي باعترافات تفصيلية عقب القبض عليها عن طريق الأجهزة الأمنية، عن رغبتها في الثراء السريع من وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياة التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها « تيك توك وإنستجرام ويويتوب »، وأنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.

 

وقالت موكا حجازي ، في الاستجواب عن طريق الأجهزة الأمنية: «أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات «تيك توك وإنستجرام»، وموقع « يوتيوب »، وكنت عايزه شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي».

 

وأضافت: «أحد الاشخاص قام بمساعدتي في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية».

 

كما اعترفت المتهمة موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة «تيك توك» لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى، وبثها- خلاله- مقاطع فيديو خادشة للحياء عبرتطبيقات « تيك توك وإنستجرام ويوتيوب ».

نيابة اكتوبر اول فتاة التيك توك موكا حجازي الإدارة العامة لمباحث الآداب مقاطع فيديو

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