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ديني

وزير الأوقاف: موائد الرحمن خلال شهر رمضان بتصريح مسبق

وزير الأوقاف خلال
وزير الأوقاف خلال الاجتماع

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم الثلاثاء  اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية ، بحضور قيادات الوزارة ، وذلك في إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسعي وزارة الأوقاف للتواصل المستمر مع قيادات الدعوة بالمديريات الإقليمية. 

 تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل باستعدادات المديريات لشهر رمضان المبارك 1443هـ .

وخلال الاجتماع هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديري المديريات الإقليمية وجميع العاملين بوزارة الأوقاف بشهر رمضان المبارك ، مؤكدًا على ضرورة الالتزام التام بنظافة وتعقيم بيوت الله (عز وجل) يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك ، موجهًا بسرعة القيام بحملة نظافة لجميع مساجد الجمهورية لاستقبال الشهر الفضيل اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء.


كما أكد الوزير  على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون هذه الدروس بالمساجد الكبرى الرئيسية الجامعة فقط ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، على أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح. 

وعن فتح دور المناسبات والسماح بإقامة موائد الرحمن أشار وزير الأوقاف إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء وافقت على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م ، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة ، كما وافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها ، وبتصريح منها ، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال السادة المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.

محذرًا  أنه من غير المسموح إقامة أي أنشطة بدون تصريح مسبق ، مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على جميع مساجد الجمهورية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية. 

وعن مشروع صكوك الإطعام أشاد وزير الأوقاف بجهود المديريات الإقليمية في مشروع صكوك الإطعام، حيث بلغت حصيلة الصكوك في الأسبوع الرابع للمشروع (8691000) جنيه وذلك قبل انطلاق الشهر الكريم ، حيث تكثف وزارة الأوقاف من رعايتها للأسر الأولى بالرعاية في إطار دورها المجتمعي لوزارة الأوقاف ، وبالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي ، والسادة المحافظين بشأن توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز) ، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم ، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة .
كما أشار معاليه إلى تكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية ومسابقات القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك .

وزير الاوقاف وزارة الأوقاف درس العصر خاطرة التراويح موائد الرحمن

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