محمد كريم عن واقعة ويل سميث: "كلنا ممكن نغلط"

علق الفنان محمد كريم، على واقعة ويل سميث بحفل الأوسكار عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتب محمد كريم: "مبروك ويل سميث حصولك على جائزه طول عمرك كنت منتظرها اوسكار افضل ممثل واكيد حلم اي ممثل انه يفوز بيها".



وأضاف محمد كريم:" كلنا ممكن نخطأ و اكيد مفيش حد يقبل العنف و كلنا ندينه

ولكن أيضاً لازم ندين التنمر بكل اشكاله".

وتابع محمد كريم :" يا ريت نركز شويه ان فاز بردو بجائزه الاوسكار أول ممثل مسلم Rez Ahmed عن فيلم The Long Goodbye مبروك لكل الفايزين السنه دي ويارب مصر تكسب بكره ونوصل كأس العالم ".

وبدأت الواقعة بسخرية كريس روك من حلاقة زوجة ويل سميث "جادا بينكيت سميث" حيث قال لها: "جادا، أنا أحبك ولا اطيق الانتظار لرؤيتك في فيلم "جي اي جان"، ليتوجه عقب ذلك ويل سميث إليه ويصفعه، ردا على السخرية من زوجته.

وجاءت السخرية منها بسبب ظهور النجمة ديمي مور في فيلم "جي اي جان " حليقة الشعر مثل زوجة ويل سميث، المريضة بمرض الثعلبة.

واعتقد البعض في البداية أن الأمر مزحة، إلا أن جاء الرد من ويل سميث الذي قال إلى كرس: "ابقى اسم زوجتي بعيدا عن فمك اللعين".

وكانت جادا سميث قد شاركت على انستجرام من قبل فيديو لها تظهر فيه معاناتها من مرض الثعلبة وتساقط شعرها بسبب هذا المرض، ما تسبب في حلق شعرها كله بسبب هذا المرض.