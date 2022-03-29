عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

قائد المنطقة الجنوبية
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ووزيرة التضامن

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية احتفالية بمناسبة يوم اليتيم بعنوان "يوم محبة أولادنا" بحضور 1170 طفل من الأيتام وذوى الهمم من جميع محافظات صعيد مصر بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات ورجال الأعمال وذلك بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لمشاركة أطفال مصر فرحتهم بتلك المناسبة ولإدخال الفرحة والسرور على قلوب  هؤلاء الأطفال.

وأقيمت فعاليات الإحتفال بحضور عدد من المدعوين من مختلف محافظات الصعيد وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين ، كما تضمن الحفل فقرة حره للأطفال ومعرض السلاح والألعاب الترفيهية، كما تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال.

وألقى اللواء أ ح محب حبشى خليل  قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة  نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً أن هذا الحفل يُعد واجباً للقوات المسلحة تجاه أبناء مصر بإعتبارهم عماد الدولة والغد المشرق لمصرنا الغالية.

من جانبهم عبر الأطفال المشاركين فى الحفل عن سعادتهم البالغة وشكرهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركتهم فرحتهم بذلك اليوم.

حضر الحفل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من محافظى جنوب الصعيد وعدد من الرموز الدينية ورؤساء الجامعات ومديرى الأمن بمحافظات الصعيد ونخبة           من الفنانين والشخصيات العامة.

تأتى تلك الإحتفالية تأكيداً على المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة ومشاركتها الفاعلة فى إحتفال مصر بيوم اليتيم؛ كما يأتي ذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة تجاه أطفال مصر من الأيتام.

37AA2948-2007-4EB5-BCEA-253DDEA530A7
37AA2948-2007-4EB5-BCEA-253DDEA530A7
0B22D618-2764-4EBD-9E65-B6A1FA2FF639
0B22D618-2764-4EBD-9E65-B6A1FA2FF639
D9FDD155-CF9F-44FD-9DE1-0BFE40DA7304
D9FDD155-CF9F-44FD-9DE1-0BFE40DA7304
المنطقة الجنوبية العسكرية يوم اليتيم القوات المسلحة الصعيد محافظات الصعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ات الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

ترشيحاتنا

روسيا تستدعي قوات الاحتياط سرا .. وتجند المدانين الشيشان للقتال في أوكرانيا

نصائح للحفاظ على صحة القلب مع تقدم العمر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

موسكو تتعهد بالرد على طرد دول أوروبا الدبلوماسيين الروس

ارتفاع مفاجئ.. زيادة من 6 لـ 10 جنيهات في أسعار الذهب اليوم

الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

فيديو

سيمون تطرح "أغنية" ملكة في حب الأم.. فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ