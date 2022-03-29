البنك الأهلي: 200 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ 18%

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن إجمالي حصيلة شهادات الإيداع ذات عائد 18% الشهرية؛ بلغت من بداية الإكتتاب فيها 200 مليار جنيه.



وأضاف " أبو الفتوح" في تصريحات لـ صدي البلد، إن تلك الشهادات تعطي عائدا تنافسيا للعملاء، موضحا أن معدلات الإكتتاب فيها مرتفعة لما تمثله عنصرا جذب للعملاء.

كان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة على المعاملات المصرفية استثناءا بواقع 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.



وطرح بنكا مصر والأهلي أمس شهادات إيداع بعائد 18% شهريا بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته لمدة عام.