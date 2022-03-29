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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الجزائر تسجل 10 إصابات كورونا

اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تم تسجيل وفاة واحدة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265651 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6874، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 9 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178270. فيما يتواجد 6 مرضى بمصلحة العناية المركزة.

سجلت الجزائر أمس الإثنين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. 

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