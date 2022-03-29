أحمد موسى: منتخب مصر تعرض لإرهاب في السنغال

هاجم سفيرة مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مباراة مصر والسنغال شهدت ظلم تحكيمي للمنتخب، موضحا أن المنتخب تعرض للضرب منذ البداية والجماهير أيضا تعرضت للإصابات.



وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»: «الحكم لم يوفر الحماية للمنتخب المصري، وجامل السنغال طوال المباراة على حساب منتخبنا.. أولادنا لاعبوا برجولة وشرف".



وأشار أحمد موسى، إلى أن الحكم لا يصلح ابدا ان يحكم مباراة مؤهلة لكأس العالم، مؤكدا ان جمهور السنغال اساء لمصر عندما هاجم المنتخب وقت النشيد الوطني لمصر.

ولفت موسى، أن سفيرة مصر في السنغال لم توفر حماية بمنتخب مصر، سفيرة مصر في السنغال مقصرة ولم تقوم بدورها في ترتيب حماية منتخب مصر.



وتابع موسى: «حصل إرهاب لفريق مصر من أول يوم وصل فيه المنتخب».