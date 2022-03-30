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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حملة تموينية مفاجئة

بعد ضبط 20 طن دقيق.. محافظ قنا: لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية

ضبط 20 طن دقيق -
ضبط 20 طن دقيق - أرشيفية

قاد محافظ قنا أشرف الداودي حملة تموينية مفاجئة بمدينة قنا أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المطاحن الخاصة بمدينة قنا بغرض تحويلها لدقيق فاخر وبيعها في السوق السوداء، رافقه أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين وعدد من مفتشي التموين. 
وأوضح الداودي أنه تم ضبط أكثر من 20 طن دقيق زنة الجوال ٢٠ و٣٠ و٥٠ كجم، من الدقيق البلدي المدعم الممنوع تداوله خارج منظومة الخبز المدعم وذلك بغرض الاحتكار وبيعه بالسوق السوداء وأنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
وأكد محافظ قنا، أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشددا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه، موجها مسئولي التموين تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ توزيع السلع المدعمة وضبط تجار السوق السوداء ومتابعة الأسواق.

الرقابة التموينية حملة تموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية أشرف الداودي محتكري السلع الغذائية محافظ قنا

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