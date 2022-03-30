بأيدي شعبها.. الحجرف: الحل السلمي السبيل الوحيد للأزمة في اليمن

قال الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، إن اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق في اليمن، مؤكدًا أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة في البلاد.

وأضاف الحجرف خلال انطلاق المشاورات اليمنية بمقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أن المباحثات اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع لنقل البلاد من الحرب إلى السلم، مؤكدًا أن الحل يمني وبأيدي اليمنيين.

وأشار إلى أن نجاح المشاورات ليس خيارا بل واقع يجب تحقيقه، معربًا عن أمله في أن تمثل هذه المشاورات فرصة لتحقيق السلام في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة، رحبت اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار المؤقت بين الأطراف اليمنية، داعية إياهم للتعاون غير المشروط مع المبعوث الخاص للبلاد.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "نرحب بالإعلانات التي صدرت في الأيام الأخيرة بوقف العمليات العسكرية مؤقتًا في اليمن، تماشيًا مع دعواتنا المستمرة والجماعية لمثل هذه الخطوة".

وحث المتحدث الرسمي "جميع الأطراف على البناء على هذه التطورات الإيجابية التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك".

وأعرب عن "الأمل يؤدي هذا الزخم إلي إنهاء جميع أشكال العنف، ودفع العملية السياسية في اليمن، والتخفيف من معاناة اليمنيين، بما في ذلك عن طريق تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع الأساسية، بما في ذلك الوقود".

كما دعا الأطراف اليمنية إلى اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء ودون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص هانس جروند برج وجهود الوساطة التي يبذلها للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قرر وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني، من أجل إنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية لصنع السلام خلال شهر رمضان، بناءً على دعوة أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف.

ودخل قرار التحالف العربي بوقف العمليات العسكرية في اليمن حيز التنفيذ، ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي إن هذا القرار يأتي دعما للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل و مستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، وذلك في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأكد متحدث التحالف ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية.

كما شدد المالكي على وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.