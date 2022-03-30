محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 1443 هــ داعيا الله أن يجعله شهر خير ويمن وبركة على مصرنا الغالية.



وبعث المحافظ برقية تهنئة لرئيس الجمهورية جاء فيها .. فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية: "بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير".



كما أرسل محافظ أسيوط برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء ورئيسي مجلسى النواب والشيوخ ووكلاء المجلسين وشيخ الأزهر الشريف ومفتي الجمهورية وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة كما هنأ أهالي محافظة أسيوط وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي بمناسبة حلول الشهر الكريم داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها السياسية وأن ينعم عليها بالخير الدائم.