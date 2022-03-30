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رئيس التحرير
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أخبار البلد

التنمية المحلية تختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة رؤساء المدن والمراكز والأحياء

لجنة اختيار قيادات
لجنة اختيار قيادات الإدارة المحلية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة من إجراء المقابلات الشخصية لـ980 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية على مستوي الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادت والتى تشمل اختيار 58 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة و الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة.

وقدم اللواء محمود شعراوى خالص شكره لأعضاء اللجنة من السادة المحافظين والقيادات والعاملين باللجنة على الجهود التى بذلوها خلال فترة إجراء المقابلات الشخصية والتى استمرت على مدار أسبوعين لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين للمسابقة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المتقدمين الذين تم إجراء المقابلات الشخصية لهم تنوعت خلفياتهم الوظيفية والعملية ما بين عاملين حالياً بالإدارة المحلية وبعض الوزارات والمديرية الخدمية بالدولة مثل التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والنقل والإسكان والقطاع الخاص والشرطة والقوات المسلحة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيتم خلال الفترة الحالية تجميع ورصد التقييمات والدرجات لأعضاء اللجنة العليا للقيادات لكافة المتقدمين للمسابقة ، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم عقب ذلك إبلاغ الأسماء الذين تم اختيارها لاستكمال باقى الاختبارات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

وقال وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات حرصت على التعرف من المتقدمين خلال المقابلات الشخصية على بعض خبراتهم الوظيفية ومقترحاتهم للتطوير سواء للوظائف المتقدمين لها وكيفية تنفيذها أو طرق حل مشاكل وتحديات الإدارة المحلية بوجه عام.

وأضاف " شعراوى " أنه تم مناقشة المتقدمين أيضاً في بعض الموضوعات الخاصة بالمحليات ومن بينها مواجهة مشكلة القمامة والتطوير الإدارى والتحول الرقمى والتصدي للفساد وتوفير الأراضى للمشروعات القومية ودعم القطاع الخاص وتحسين موارد المحافظات والحفاظ على المال العام.

وأكد اللواء محمود شعراوى ان الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية ومواصل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة كانت تضع نصب أعينها ما تشهده الحكومة من تطوير لنظم الإدارة المحلية سواء على مستوي سياسات العمل أو مجالاته لذا وضعت معايير تحقق رؤية الوزارة فى العمل المحلى خلال الفترة القادمة بما يليق بالجمهورية الجديدة ، مشيراً إلى أنه كان من ضمن المعايير التى وضعتها الوزارة فى المسابقة القدرة على الابتكار وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات بمشاركة المواطنين والتواصل الجيد معهم وجذب الاستثمارات وتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص واستغلال الميزات التنافسية للمحافظات ومواجهة الأزمات ووضع رؤية مستقبلية وسيناريوهات للتدخل السريع للوقاية منها .

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مسابقة طبقاً للاعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

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اللجنة العليا وزارة التنمية المحلية المقابلات الشخصية المناصب القيادية

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