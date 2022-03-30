عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد إمام يشعل السوشيال ميديا بفيديو مسرب من فيلم عمهم

محمد إمام
محمد إمام

أشعل النجم محمد إمام، السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو من فيلمه الجديد "عمهم" تم تسريبه منذ قليل.

ظهر محمد إمام ، في الڤيديو مُرتدياً زي مريض يتحضر لإجراء عملية جراحية ، وهو يهرول مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد.

وحرص الحضور على ترديد اسم محمد إمام، بحماس شديد وقد يُرجح هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد، من أحد المستشفيات رافضاً خضوعه لإجراء عملية جراحية.

أبطال فيلم عمهم

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من  سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

محمد امام النجم محمد إمام فيلم عمهم عمهم اعمال محمد إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

طلبات إبنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

أمطار الليزر.. صحف عالمية: منتخب مصر ومحمد صلاح تعرضا للظلم في السنغال

موضوعات متعلقة

تفاصيل التشكيل النهائي لهيئة مكتب ولجان «المؤلفين والملحنين»

أخبار الفن| تامر حبيب: تقبيلي للفنانات في المناسبات طبيعي.. ندى الكامل: حياتي فيها إنسان ميسمحش بتداول صوري مع الفيشاوي

تفاصيل مشاركة شارع حيفا ومفقود في مهرجان أرابسيك السينمائي في النرويج

زينب غريب: هذه كواليس غنائي راب.. والحمد لله ان الناس مش بتتفق عليا

مسلسلات رمضان 2022.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل جزيرة غمام

هنادي مهنا: تخوفت من شخصية سلمى في مكتوب عليا

تفاصيل احتفالية مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

مسلسلات رمضان.. فيفي عبده وشيرين رضا ينتقمان من الرجال في "شغل عالي"

ترشيحاتنا

يخشون إخباره بالحقيقة..أمريكا: بوتين يتم تضليله وفقد ثقته في قيادة وزارة الدفاع

بعد قضية "رشوة وزارة الصحة".. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة المرتشي وفقا للقانون

جالطة سراي يقرر رحيل مصطفى محمد بنهاية الموسم

إهانة للإنسانية..غضب وجدل حول ظهور الأمير أندرو بجانب ملكة بريطانيا

أوكرانيا: الضمانات الأمنية المحور الرئيسي في المفاوضات مع روسيا.. والكرملين يعلق

مصر والسودان تتمسكان بالتوصل لاتفاق قانوني ومنصف وملزم لملء وتشغيل سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

الليزر كابتن منتخب السنغال.. صحف العالم تفضح ممارسات شائنة تعرض لها اللاعبون|صور

أسهل طريقة لعمل الأكلات الشعبية.. الفول والكشري والمسقعة

فيديو

مقدار كفارة الصيام وعلى من تجب؟.. فيديو جراف

نجوم التريند.. غضب طليقة أحمد الفيشاوي..وتامر حبيب يدافع عن تقبيل الفنانات..فيديو

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

تصل إلى 36 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر والذروة يوم السبت..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ