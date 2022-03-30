محمد إمام يشعل السوشيال ميديا بفيديو مسرب من فيلم عمهم

أشعل النجم محمد إمام، السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو من فيلمه الجديد "عمهم" تم تسريبه منذ قليل.

ظهر محمد إمام ، في الڤيديو مُرتدياً زي مريض يتحضر لإجراء عملية جراحية ، وهو يهرول مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد.

وحرص الحضور على ترديد اسم محمد إمام، بحماس شديد وقد يُرجح هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد، من أحد المستشفيات رافضاً خضوعه لإجراء عملية جراحية.

أبطال فيلم عمهم

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.