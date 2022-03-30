عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إهانة للإنسانية..غضب وجدل حول ظهور الأمير أندرو بجانب ملكة بريطانيا

ظهر الأمير البريطاني أندرو علناً لأول مرة منذ تسوية قضية اغتصاب مع فيرجينيا روبرتس جوفري، إحدى ضحايا عصابة الاتجار بالبشر الخاصة بجيفري إبستين - التي اتهمت أيضاً الأمير البالغ من العمر 62 عاماً بالاعتداء الجنسي.

txt

الأمير أندرو يقترض أموالا من شقيقه تشارلز لدفع تسوية قضية التعدي الجنسي

txt

هل تساعد تسوية الأمير أندرو لقضية الاعتداء الجنسي على إنقاذ ولي العهد

،ووفقاً لصحيفة «ديلي بيست»، اصطحب دوق يورك والدته، الملكة إليزابيث الثانية، إلى حفل تأبين لزوجها الراحل، الأمير فيليب، في وستمنستر آبي - وهي خطوة اعتبرها مراقبو العائلة المالكة بمثابة عرض من الملكة لدعم ابنها الثاني، الذي غالباً ما يوصف بأنه المفضل لديها، ومحاولة مستعجلة لإعادة تأهيله.

نظراً لأن ظهور أندرو أثار الدهشة والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول بعض الناجين من مخططات إبستين للاتجار بالبشر، بالإضافة إلى محامي الضحايا، إنهم شعروا بالانزعاج أيضاً من خطوة الملكة

 

وجولييت براينت، إحدى الناجيات من إساءة معاملة إبستين، رأت أن أول ظهور لأندرو بعد التسوية ومرافقة والدته في هذا الحدث يشكل «صفعة على وجه الضحايا».

وقالت براينت لصحيفة «ديلي بيست»: «إنها ليست إهانة للضحايا فقط - إنها إهانة كاملة للإنسانية... من الواضح أنهم لا يشعرون بأي شيء رغم كل الألم الذي تسببوا فيه. ولكن مرة أخرى، ألم يفعلوا دائماً كما يحلو لهم؟».

ماريا فارمر، التي تقول إن إبستين وشريكته المدانة الآن وصديقته السابقة غيسلين ماكسويل أساء معاملتها في التسعينيات، وصفت قرار الملكة دعم أندرو على أنه «إهانة رهيبة»، وقالت إنها تشعر بأن ذلك «يدعم» الاعتداء الجنسي الذي اتُهم به.

وقالت فارمر لموقع «ديلي بيست»: «هذه المجموعة معتادة جداً على فعل ما تريد... الآن أصواتنا تغير ذلك... اعترف بالذنب... هذا انتصار كبير للضحايا. أنا فخور جداً بفيرجينيا. كلنا ندعمها، فهي تستحق أن تُعامل باحترام».

في غضون ذلك، قال سبنسر كوفين، المحامي الذي يمثل العديد من ضحايا إبستين: «من المؤسف أن الملكة لا تأخذ على محمل الجد القضايا المتعلقة بابنها. بينما يحزن العالم على فقدان الأمير فيليب، يجب عليها فصل نفسها عن أي إشارة ضمنية إلى موافقتها على سلوك ابنها».

وعبرت ماريجكي تشارتوني، ضحية أخرى لإبستين، عن الموقف بصراحة، وقالت: «إن التقاط صورة عامة مع أمه لا ينفي حقيقة عدم تعاطف أي منهما مع ضحايا إبستين... هذا فقط يعزز الحجة القائلة بأن العائلة المالكة غير مرتبطة بهذا اليوم والعصر».

وقبل ستة أسابيع فقط، وافق أندرو على دفع نحو 14 مليون دولار لجوفري لإنهاء الدعوى القضائية. وكانت قد اتهمته باغتصابها ثلاث مرات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وكجزء من التسوية، أصدر الدوق بياناً قال فيه إنه «يأسف لارتباطه بإبستين» و«يتعهد بإظهار أسفه لارتباطه بإبستين من خلال دعم مكافحة شرور الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، ودعم الضحايا»

أندرو البريطاني الأمير اغتصاب فيرجينيا الجنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

بعد وديعة السعودية.. تراجع جماعي لـ أسعار الدولار في مصر بكافة البنوك

طلبات إبنها كثيرة.. نص شهادة مدير مكتب هالة زايد في رشوة الصحة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

تفاصيل برنامج رامز جلال وقائمة الضحايا من أهل الفن والرياضة.. خاص بالصور

أمطار الليزر.. صحف عالمية: منتخب مصر ومحمد صلاح تعرضا للظلم في السنغال

موضوعات متعلقة

لمحاربة الأمراض الفتاكة.. استخدام ذكور البعوض المعدلة وراثيا في تجربة فريدة

تطوير صناعة الطحالب..السعودية تطلق مشروعا تعاونيا جديدا لإنتاج الأعلاف الحيوانية

للمرة الأولى منذ خمسة أشهر..ملكة بريطانيا تظهر في ذكرى وفاة الأمير فيليب

الاستعانة بكلب روبوت لمراقبة منطقة أثرية في إيطاليا

زهرة صناعية عملاقة لتنقية المياه في الصين

رغم تخفيف الإجراءات..الألمان يواصلون ارتداء الكمامة بالقاعات المغلقة

غابات فنية من تماثيل الحيوانات تثير إعجاب مواقع التواصل في أمريكا

يمكنها تحليل البلاستيك بسهولة..اكتشاف فطريات بحرية غريبة

ترشيحاتنا

يخشون إخباره بالحقيقة..أمريكا: بوتين يتم تضليله وفقد ثقته في قيادة وزارة الدفاع

بعد قضية "رشوة وزارة الصحة".. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة المرتشي وفقا للقانون

جالطة سراي يقرر رحيل مصطفى محمد بنهاية الموسم

إهانة للإنسانية..غضب وجدل حول ظهور الأمير أندرو بجانب ملكة بريطانيا

أوكرانيا: الضمانات الأمنية المحور الرئيسي في المفاوضات مع روسيا.. والكرملين يعلق

مصر والسودان تتمسكان بالتوصل لاتفاق قانوني ومنصف وملزم لملء وتشغيل سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهاء تصوير فيلم فضل ونعمة لـ هند صبري وماجد الكدواني.. صور

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

الليزر كابتن منتخب السنغال.. صحف العالم تفضح ممارسات شائنة تعرض لها اللاعبون|صور

أسهل طريقة لعمل الأكلات الشعبية.. الفول والكشري والمسقعة

فيديو

مقدار كفارة الصيام وعلى من تجب؟.. فيديو جراف

نجوم التريند.. غضب طليقة أحمد الفيشاوي..وتامر حبيب يدافع عن تقبيل الفنانات..فيديو

رمضان 2022.. تفاصيل مسلسل بطلوع الروح وقنوات وموعد عرضه

تصل إلى 36 درجة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر والذروة يوم السبت..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ