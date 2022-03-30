ليلى طاهر : غضبانة من الإساءة للفنانين..وابتعادي بسبب أعمال أقل من المستوى|فيديو

أعربت الفنانة ليلي طاهر، عن غضبها من السوشيال ميديا، بسبب الإساءة لـ الفنانين، مؤكدة أن هناك أخبارا كثيرة غير صحيحة بشأن وفاة الفنانين.

وأضافت ليلي طاهر، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنها تطالب السوشيال ميديا بتحري الدقة فى نشر أى أخبار خاصة بالفنانين.

وعلقت على سبب الابتعاد عن الأعمال الفنية منذ 5 سنوات، وقالت إن آخر عمل لها كان مسلسل " الباب فى الباب"، ولكن بعد هذا المسلسل لن تقبل بأى دور، لآن الذى يعرض عليها أقل من المستوى.

وكشفت أن نقابة المهن التمثيلية تتواصل معها بشكل مستمر للإطمئنان على صحتها.

وكشفت الفنانة ليلى طاهر عن تعرضها لوعكة صحية وقالت: "المفصل اتكسر وركبت مفصل جديد، وأنا خرجت من المستشفى وفي البيت دلوقتي الحمد لله، وبنعمل علاج طبيعي في البيت بقى".

وأكدت"أنا وقعت من غير سبب خالص،عشان كدا بقول للناس خدوا بالكم، قمت من النوم وحصلت لى دوخة ووقعت من شهر كده".