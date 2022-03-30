لأول مرة| وزير السياحة: 180 دولة تحصل على التأشيرة الإلكترونية

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن مصر أجرت تسهيلات عديدة للتأشيرة الالكترونية لتمنحها إلى 180 دولة لأول مرة، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية شهدت عدة مبادرات للأجانب والمصريين لتنشيط الحراك الداخلي.

جاءت تصريحات الوزير على هامش لقاء جمعية الكتاب السياحيين المصريين، لتأبين رئيس الجمعية الراحل جلال دويدار، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة، بحضور وزير الطيران الطيار محمد منار وقيادات السياحة والآثار والطيران.

وتمت الموافقة ولأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة "شنجن" على جوازات سفرهم وعلى أن تكون سارية ومستخدمة من قبل.

كذلك منح رعايا دول "جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان" القادمين للبلاد بشكل فردي "لأول مرة" تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الالكترونية "E-visa".

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الصحافة المصرية رائدة وتقود الوعي السياحي والأثري وتقوم بدور هام للترويج لمصر، مؤكدا أن ما يكتب في صحافة مصر تتناقله وكالات الأنباء العالمية.

وأشار وزير السياحة والآثار خلال كلمته إلى أن أرقام السياحة في الربع الأول من ٢٠٢١ أكدت تعافينا، وهي نفس أرقام ٢٠١٩ ولكن أزمة اوميكرون، عطلت ذلك.

واستعرض العناني أهداف الاستراتيجية للوزارة ٢٠٣٠ ، والتي تضمنت الإصلاح المؤسسي والتشريعي، تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجيا ، رفع القدرة التنافسية للمقصد ، وتعزيز المشاركة الاجتماعية والموارد البشرية.

وشملت الاستراتيجية أهدافا اقتصادية للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري.

من جهته، قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية لقطاعي السياحة والطيران، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ، موضحاً أن القطاعين هما الأكثر تأثراً من تلك الأزمة بصورة مباشرة، لكن على الرغم من ذلك، كانت هناك توجيهات واضحة من قبل القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على وظائف العاملين داخل القطاعين.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن الندوة تأتي في توقيت مهم، خاصة في ظل التحديات التى تواجه قطاعي السياحة والطيران، إثر الأزمات العالمية.

وكشف وزير الطيران أن الوزارة قامت بنقل ٧٧ ألف مصري أثناء بداية فترة جائحة كورونا على متن ٤١٥ رحلة، موضحاً أنه رغم جائحة فيروس كورونا، استمرت وزارة الطيران فى تطوير مشروعاتها، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الملاحة الحوية.

وتحدث منار عن عودة المصريين من أوكرانيا، حيث أوضح أنه تم نقل الطلاب المصريين من أوكرانيا عبر ٨ رحلات من بولندا والمجر، ونوه وزير الطيران المدني إلى أن هناك تعاونا مشتركا مع وزارة السياحة والآثار، عبر سلسلة من المبادرات.