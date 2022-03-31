عقود النفط الأمريكي الآجلة تتراجع لـ104.79 دولار للبرميل

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس بتراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 3 دولارات إلى 104.79 دولار للبرميل.

وقالت الوكالة إن العقود الآجلة لخام برنت هبطت أكثر من 3 دولارات إلى 109.95 دولار للبرميل.

في سياق آخر، قالت شركة جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية في مذكرة "قد نشهد غياب مليون برميل إضافية من الإنتاج الروسي في حال تدهور العلاقات مع أوروبا وفرض حظر نفطي، وإن كنا ما زلنا نعتبر ذلك من غير المرجح أن يحدث".

وشهدت الأسواق عمليات بيع كبيرة في الجلسة السابقة بعد أن وعدت روسيا بخفض العمليات العسكرية حول كييف.

واقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، أمس، أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية الروبل في الأسواق العالمية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2018 .

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام تراجعت إلى 409.95 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أيضا أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط إلى 568.32 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2002 .