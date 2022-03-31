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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتشغيل المخابز وتوفير السلع.. «تموين شمال سيناء» تناقش خطة استقبال شهر رمضان

مناقشة خطة الاستعداد
مناقشة خطة الاستعداد لرمضان بسيناء

عقدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء اجتماعا ،  برئاسة  أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين مع  مديرى الادارات التموينية  بمراكز المحافظة.

 

وذلك  لوضع خطة استقبال شهر رمضان المبارك ، من أجل توفير السلع والبضائع والمواد الغذائية للمواطنين طوال أيام شهر  رمضان  ، ومراقبة الأسواق لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار الغير مبرر  لدي بعض التجار  .

تشغيل المخابز

و أكدت رسلان ، على ضرورة توافر السلع الغذائية والتموينية ووضع الية تشغيل المخابز خلال الشهر الفضيل، علي أن  يتم  تشديد الرقابة على الاسواق والمخابز والمحال التجارية وتواجد الاجهزه الرقابية بصفة مستمرة.

كما تقرر  استمرار ضخ السلع المخفضة بمعارض أهلا رمضان بمختلف مدن المحافظة،  وعمل متابعات مستمرة للمعارض والشوادر  وانتظام العمل بها طوال الشهر رمضان المبارك .

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