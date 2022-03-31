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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الإفتاء: تنظيم احتفال رسمي بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان غدا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تنظم  دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء غد الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

 ويحضر الحفلَ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

 وبهذه المناسبة صرح  الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلَّة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد؛ تجنبًا لحدوث أي بَلبلة قد تحدث بين الناس جراء ذلك.

دار الإفتاء استطلاع هلال شهر رمضان هلال شهر رمضان

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