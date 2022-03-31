مياه الإسكندرية تنظم زيارة لطلبة كلية العلوم لمحطة مياه «المنشية 2»

للتعريف بمراحل التنقية

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية بتنظيم زيارة لطلبة كلية العلوم لمحطة المنشية ( 2 ) للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب وحجم الإستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع إنتاج مياه الشرب، وضمت الجولة زيارة قطاع المعامل لمتابعة جودة وكفاءة كل مرحلة بدءًا من أخذ العينات من المأخذ للتعرف على نوعية المياه الخام من مآخذ المحطات، والجرعات التى يحددها المعمل فى المراحل الإبتدائية للتنقية، وحتى المنتج النهائي قبل ضخه فى شبكات نقل المياه .

وخلال الزيارة عقدت إدارة التوعية ندوة مع الطلاب عن أهمية المياه و ضرورة ترشيدها والتعريف بكافة الخدمات المقدمة من الشركة، والحديث عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى .

جدير بالذكر أن محطة المنشية ( 2 ) تم إنشاؤها عام 2013 بطاقة تصميمية 240 ألف متر مكعب/يوم و تخدم أجزاء من أحياء شرق و العامرية،و مركز و مدينة برج العرب و محافظة البحيرة .