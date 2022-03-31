عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

للتعريف بمراحل التنقية

مياه الإسكندرية تنظم زيارة لطلبة كلية العلوم لمحطة مياه «المنشية 2»

صدى البلد

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالاسكندرية بتنظيم زيارة لطلبة كلية العلوم لمحطة المنشية ( 2 ) للتعريف بمراحل تنقية مياه الشرب وحجم الإستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع إنتاج مياه الشرب، وضمت الجولة زيارة قطاع المعامل لمتابعة جودة وكفاءة كل مرحلة بدءًا من أخذ العينات من المأخذ للتعرف على نوعية المياه الخام من مآخذ المحطات، والجرعات التى يحددها المعمل فى المراحل الإبتدائية للتنقية، وحتى المنتج النهائي قبل ضخه فى شبكات نقل المياه .

وخلال الزيارة عقدت إدارة التوعية ندوة مع الطلاب عن أهمية المياه و ضرورة ترشيدها والتعريف بكافة الخدمات المقدمة من الشركة، والحديث عن  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى .

جدير بالذكر أن محطة المنشية ( 2 ) تم إنشاؤها عام 2013 بطاقة تصميمية 240 ألف متر مكعب/يوم و تخدم أجزاء من أحياء شرق و العامرية،و مركز و مدينة برج العرب و محافظة البحيرة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

إنقلاب أتوبيس مدرسة على محور جوزيف تيتو في القاهرة دون ضحايا.. فيديو وصور

أسعار الدولار اليوم الخميس 31 مارس 2022 فى البنوك المصرية

مهند لاشين يوافق على الانضمام إلى الزمالك.. تفاصيل

الجرام يلامس الألف جنيه| أسعار الذهب اليوم الخميس 31-3-2022

الفيفا يناقش طلب إعادة مباراة مصر والسنغال مع اتحاد الكرة .. اليوم

العمر مش مضمون.. شاب بورسعيدي يتوقع وفاته قبلها بشهور: ادعولي ومتدفنونيش بالليل

ترشيحاتنا

بكين تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسئولين أمريكيين

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا وتراجع لـ السنغال

مستجدات سد النهضة ومصير الملء الثالث.. الإنشاءات الكبيرة صعبة نظريا وهندسيا

تحذيرات قوية .. هذه المناطق تتأثر بعاصفة شمسية قوية ستضرب الأرض |فيديوجراف

السفير المصري في بودابست يلتقي أمين عام البرلمان المجري

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرًا جديدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

رئيس الوزراء :تضافر جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وعروض مميزة للمواطنين

فيديو

البلوجر سلمى عبد العظيم تعثر على «عمل سفلي» باسمها في المقابر.. فيديوجراف

سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه "فيديوجراف"

الجمعة.. كويكب ضخم في طريقه لـ الأرض.. فيديوجراف

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ