الأكبر في عالم التشفير.. قراصنة يسرقون 615 مليون دولار من العملات الرقمية

أعلنت منصة البلكوتشين «رونين»، أن قراصنة تمكنوا من سرقة عملات مشفرة من أنظمتها بقيمة تبلغ حوالي 615 مليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات الرقمية المسجلة.

ووفقا لموقع "إن دي بروفيت"، سرق قراصنة عملات مشفرة تزيد قيمتها على 600 مليون دولار من دفتر أستاذ رقمي يستخدمه لاعبو لعبة "أكسي إنفينيتي" الشهيرة، وهي لعبة فيديو تعتمد على رمز فريد غير قابل للاستبدال على الإنترنت، في عملية سطو نقدي رقمية كبرى، جرى الكشف عنها، الثلاثاء.

وأوضحت الشركة في بيان أن قراصنة مجهولين سرقوا 173,600 عملة إيثر، وعملات «كوين» بقيمة 25.5 مليون دولار. وبحسب أسعار الصرف الحالية، فإن الأموال المسروقة تبلغ قيمتها 615 مليون دولار، لكنها كانت تساوي حوالي 540 مليون دولار في وقت الهجوم. وهذا ما يجعلها أكبر عملية سرقة عملات مشفرة مسجلة حتى الآن، وفقاً لشركة «إليبتيك».

وتستخدم منصة «رونين» لتشغيل لعبة اكسي انفنيتي Axie Infinity، والتي تستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، كما تعد أكبر مركز لـ إن أف تي من حيث حجم المبيعات على الإطلاق.

وقدرت الشحنة بـ 545 مليون دولار عندما سرقت في 23 من مارس الحالي، لكن قيمتها وصلت إلى حوالى 615 مليون دولار بناء على الأسعار، يوم الثلاثاء، مما يجعلها واحدة من أكبر السرقات على الإطلاق في عالم التشفير.

ومن جانبها، قالت شبكة "رونين" في منشور لها إنه "لا تزال معظم الأموال المخترقة في محفظة المتسللين".

واكتشف الفريق في "سكاي مافيس"، صانعة لعبة المعركة، الخرق الأمني ​​يوم الثلاثاء، بعد أن عجز أحد المستخدمين عن سحب العملة المشفرة، وفقاً للشركة.

ولا تزال شبكة "رونين" تحقق في الاختراق، لكنها قالت إن "المتسللين حصلوا على مفاتيح خاصة لسحب الأموال الرقمية".

وأضافت "نحن نعلم أنه يجب كسب الثقة، ونستخدم كل الموارد المتاحة لنا لنشر الإجراءات والعمليات الأمنية الأكثر تطوراً لمنع الهجمات المستقبلية". وتابعت، "نعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون وخبراء التشفير ومستثمرينا على التأكد من عدم خسارة أموال المستخدمين".