محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء كوبري الجنابية وتغطية الترعة الرئيسية بإدفو

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولته الميدانية داخل مركز ومدينة إدفو حيث قام بتفقد مشروع إنشاء كوبرى الجنابية، مع تغطية 100 متر كمرحلة أولى من ترعة إدفو الرئيسية ضمن 3 كم مخطط تغطيتهم حيث سيتم إستغلال أعمال التغطية الناتجة من المرحلة الأولى في تحقيق التوسعات لموقف السيرفيس لخدمة أهالى السلايمة وقرى شمال إدفو وذلك بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبطول 100 متر حيث تتضمن الأعمال قطاعات خرسانية تضم أسفلها عدد 2 نفق مائى قطر كل منها 2.5 متر .

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية بأن تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن خطة المحافظة الطموحة لاستثمار المساحات الناتجة عن أعمال التغطية فى إقامة مشروعات خاصة بمواقف السيرفيس والأسواق، لافتاً إلى أنه مخطط إنشاء وتطوير عدد من مجمعات مواقف السيرفيس والأسواق الحضارية ووحدات الإطفاء للحماية المدنية بتكلفة إجمالية 126 مليون جنيه بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وأسوان تشمل 12 مجمع مواقف للسيرفيس من أجل القضاء على المواقف العشوائية ، بالإضافة إلى أن هذه الخطة الطموحة تتضمن أيضاً إنشاء وتطوير 15 مجمع للأسواق الحضارية لتفريغ المدن من الإشغالات والباعة الجائلين .

وأقرأ أيضاً:

وأشار أشرف عطية إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إنشاء وتطوير 12 وحدة إطفاء لسرعة التعامل مع الحرائق والحوادث الطارئة ، علاوة على أنه مخطط إنشاء أكبر مجمع لمواقف السيرفيس الخارجية والداخلية على مستوى المحافظة وذلك على مساحة 10 ألاف م2 بقرية الغنيمية بمدخل مدينة إدفو وبتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هذه المحافظة تستحق منا العمل المستمر وبذل أقصى جهد ممكن من كل مسئول أو موظف أو عامل فى موقعه لتصبح الأيقونة والنموذج للدولة المصرية بالأفكار والرؤى الجديدة من أجل تحقيق الخير والنماء والرفاهية لكافة مواطني هذه المحافظة العريقة وهو الذى يؤكده إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق العديد من المشروعات الكبرى ، بالإضافة إلى ضم جميع قرى المراكز الخمس لمبادرته الرائدة " حياة كريمة " .

جاء ذلك أثناء قيام المحافظ بتكريم الفائزين بجائزة أسوان للتميز الحكومى فى دورتها الأولى ، بجانب إطلاق الدورة الثانية لهذه الجائزة لعام 2022 على " موقع جائزة أسوان للتميز الحكومى " وذلك فى حضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد ، بجانب مديرى مديريات الخدمات ، ورؤساء المراكز والمدن .

محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء كوبرى الجنابية

محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء كوبرى الجنابية

محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء كوبرى الجنابية

محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء كوبرى الجنابية