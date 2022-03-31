صفاء الطوخي: شخصيتي في "يوتيرن" تعبر عن قضايا المرأة المصرية والعربية.. فيديو

كشفت الفنانة صفاء الطوخي، تفاصيل مشاركتها في مسلسل يوتيرن، الذي ستبدأ قناة سي بي سي في عرضه بعد غد، ضمن السباق الرمضاني، موضحةً: "استمعت بالعمل في هذا المسلسل، وأظن أنه سينال إعجاب واهتمام المشاهد، لأنه قائم على أفكار ودراما من حياتنا اليومية والمشكلات التي تعترض البيوت المصرية على اختلاف طبقاتها".

وأضافت الطوخي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "الشخصية التي اجسدها أعتقد أنها تمثل نسبة كبيرة من قضايا المرأة المصرية والعربية بشكل عام"، لافتةً إلى أن المسلسل سيتعرض إلى المشكلات الإنسانية التي تخص القيم الفردية.

الأعمال الدرامية

وتابعت الفنانة: "أميل إلى الأعمال الدرامية التي تبرز المشكلات الإنسانية، لكنني لا أفضل الابتعاد عن المشكلات التي تخص فئات معينة على أساس أنها ليست عامة، وأتصور ان كل المشكلات الإنسانية عامة بشكل أو بآخر حتى لو خاصة، طالما جرى تقديمها بشكل حقيقي وصادق، دون ابتذال أو متاجرة".

ولفتت، إلى أن تحرص على قراءة الشخصيات التي تعرض عليها، وتقرأ العمل كله، حتى تستطيع أن تجسد الشخصية بصدق وتصل إلى الجمهور بشكل طيب.