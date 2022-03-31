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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طول انتظار.. السيارة الخارقة Czinger 21C تظهر في المملكة المتحدة.. صور

السيارة الخارقة Czinger
السيارة الخارقة Czinger 21C

ستظهر السيارة الخارقة Czinger 21C لأول مرة في المملكة المتحدة في مهرجان Goodwood للسرعة في يونيو، وتعتبر السيارة هي النموذج الأول لشركة Czinger الأمريكية الجديدة.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي عينت فيه Czinger تاجر السيارات الراقي HR Owen ليكون بائع التجزئة الحصري في المملكة المتحدة لسيارة 21C ونماذج أخرى قادمة من Czinger، قبل تسليم السيارة الخارقة في عام 2023.

السيارة الخارقة Czinger 21C

ستكون هذه ثاني رحلة رفيعة المستوى لـ 21C على الطريق، بعد أن تغلبت بالفعل على الرقم القياسي لسباق لفة الإنتاج في Laguna Seca Raceway في كاليفورنيا بهامش كبير في عام 2021.

السيارة الخارقة Czinger 21C

تم إرسال محرك 1233 حصانًا هايبرد حول مسار 2.24 ميل، مع المتسابق المحترف جويل ميلار على عجلة القيادة، في دقيقة واحدة و 25.44 ثانية، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 1 دقيقة و 27.62 ثانية الذي سجلته مكلارين سينا ​​في عام 2019، ووصفت الظروف بأنها "مثالية" واستخدمت السيارة إطارات Michelin Pilot Sport Cup 2R القانونية للطرق.

السيارة الخارقة Czinger 21C

قال كزينجر إن سجل Laguna Seca هو الأول في سلسلة مخططة من محاولات تسجيل الأداء المستقبلية، وعلى الرغم من أن الشركة لم تؤكد بعد ما إذا كان 21C سيحاول تسجيل رقم قياسي على Goodwood hillclimb خلال المهرجان، ويحمل الرقم القياسي حاليًا النموذج الأولي الكهربائي ID R من فولكس فاجن، والذي صعد إلى المسار في 39.9 ثانية فقط في عام 2019.

يمكن رؤية لقطات لفريق Czinger وهو يستعد لسيارة 21C لمسارها القياسي في لاجونا سيكا، بالإضافة إلى أنها تتمايل بسرعة على المضمار.

السيارة الخارقة Czinger 21C

يقتصر الانتاج على 80 نموذجًا فقط، ويتم تشغيل منافس Aston Martin Valkyrie بواسطة محرك V8 مزدوج الشاحن توربيني مزدوج تم تطويره داخليًا بسعة 2.88 لترًا، والذي يصل سرعته إلى 11000 دورة في الدقيقة ويرسل قوته إلى العجلات الخلفية، وإذا لم يكن ذلك كافيًا ، فسيتم استكماله بمحركين كهربائيين يعملان على تشغيل العجلات الأمامية، مما ينتج عنه إجمالي خرج قدره 1233 حصانًا.

السيارة الخارقة Czinger 21C

مع الوزن الفارغ للنسخة المخصصة للطرق والتي يبلغ وزنها 1250 كجم (تكوين الجنزير خفيف الوزن هو 1218 كجم فقط)، تدعي Czinger نسبة القوة إلى الوزن الحقيقية 1: 1 (تقاس بالحصان المتري والكيلوجرام).

ليس من المستغرب أن أرقام التسارع المعلنة محيرة للعقل، حيث تتسارع السيارة من 0 حتى 62 ميل/ساعة خلال 1.9 ثانية، ومن 0 حتى 186 ميل في الساعة خلال 15 ثانية، وتتم المطالبة بسرعة قصوى تبلغ 268 ميل في الساعة.

السيارة الخارقة Czinger 21C

يتم وضع الطاقة من خلال علبة تروس متسلسلة بسبع سرعات مع قابض هيدروليكي متعدد الألواح، وتم تصميم 21C وتصنيعه من البداية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والأتمتة المبتكرة، ويتميز بهيكل مصنوع من السبائك والألياف الكربونية.

يمتد شريط إضاءة LED كامل العرض عبر الجزء الخلفي ، ويهيمن عليه تصميم شبكي على شكل خلية نحل.

Czinger 21C المملكة المتحدة Goodwood Czinger السيارات كاليفورنيا

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