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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق طنطا- كفرالشيخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد الطريق الفرعي "طنطا _ كفرالشيخ" بمحافظة الغربية اليوم إصابة  8  من عمال اليومية ، بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، فى حادث  انقلاب سيارة نصف نقل  محملة بعدد من العمال أمام  مدخل قطور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي وحُرر محضر بالواقعة.

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كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا كفرالشيخ الدولى بالقرب من مدخل قرية قطور.

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وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى  محل البلاغ وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين من التحريات انقلاب سيارة نصف نقل محملة بعدد من عمال اليومية،   وأسفر الحادث  عن إصابة 8 بسحجات وكدمات، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث .

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