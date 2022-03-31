العقوبات الغربية على الروبل الروسي "فنكوش" .. تفاصيل

كشفت سكاى نيوز فى تقرير لها، تفاصيل تعافي الروبل الروسي، أمام الدولار.



وحسب التقرير، فإن الروبل الروسى تعافى عقب السقوط الحاد الذي تعرض له، عقب العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي.

وأشار التقرير، إلى أن روسيا ردت على العقوبات الغربية بإجراءات مالية متعددة أتت ثمارها، حيث أصبح قيمة الروبل حاليا هى نفس قيمته أمام الدولار قبل شهر من العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا.

الكرملين

أصدر الكرملين، اليوم الخميس، مرسوما يسمح لـ “الدول غير الصديقة” بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالعملة الأجنبية من خلال بنك روسي يقوم بتحويل الأموال إلى روبل.

وجاء المرسوم الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية، بعد يوم من إعلان قادة إيطاليا وألمانيا تلقيهم تأكيدات من الرئيس فلاديمير بوتين أنه يجب دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.